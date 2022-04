Malore all’Isola dei Famosi 2022 per Nicolas Vaporidis. L’attore sin dall’inizio della settima puntata aveva detto di essere stanco dopo tre settimane di permanenza in Honduras e proprio la sua stanchezza è emersa in seguito alla nuova e complessa prova di forza, quella del girarrosto.

Malore all’Isola per Nicolas Vaporidis: come sta

La prova alla quale Nicolas Vaporidis è stato sottoposto ha provocato un piccolo malore. Nella sfida con Roger, i due naufraghi sono stati aggrappati al marchingegno per oltre due minuti mentre venivano sottoposti a continui giri ed a testa in giù.

A mollare la presa è stato proprio Vaporidis che, tornato in spiaggia, ha accusato dei giramenti di testa causati dalla prova andando incontro ad un malore per alcuni minuti. L’attore è quindi stato costretto ad allontanarsi dalla diretta.

Solo alla fine della puntata dell’Isola, Nicolas Vaporidis ha fatto rientro a La Palapa con il viso provato ma tranquillizzando tutti: “Non vi preoccupate, è tutto a posto”.

Nicolas non sta bene x niente forse doveva ancora stare sotto osservazione con un medico a stomaco vuoto la forza centrifuga, a testa in giù lo ha completamente messo ko#isola — VALE (@VALE70942077) April 11, 2022

comunque povero Nicolas, è stato tenuto sotto osservazione per essersi sentito male durante la prova, entrato in palapa confusissimo e oltretutto si sente dire di essere in nomination #isola — •den⚡️| 🤍💜 (@Obvsessmaljk) April 11, 2022