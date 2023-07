Arriva dal conduttore Filippo Bisciglia uno spoiler sull’edizione in corso di Temptation Island 2023. Nel reality incentrato sui sentimenti, a quanto pare accadrà qualcosa di inedito e mai avvenuto prima. Ma di cosa si tratta? Nel frattempo tutto è pronto in vista della seconda puntata del programma, in scena nella prima serata odierna di Canale 5.

Temptation Island, Filippo Bisciglia fa un clamoroso spoiler

Temptation Island si è fermato per un anno, ma dallo scorso lunedì è tornato in onda con una nuova attesissima edizione che già dalla prima puntata ha fatto impazzire tutti. Stasera farà ritorno con la seconda puntata, ma ci pensa Filippo Bisciglia, padrone di casa, a tenere alta l’attenzione preannunciando uno spoiler clamoroso.

Intervistato da SuperGuidaTv proprio in vista del grande ritorno in tv, Bisciglia ha parlato del successo di Temptation Island:

È l’affetto del pubblico, ci aspettavano. Tutte le persone che incontravo, per strada o sui social, mi chiedevano quando sarebbe ritornato in onda. Quindi l’attesa era tanta, ma sono proprio le storie raccontate ad appassionare così tanto i telespettatori. Infatti, ci tengo a sottolineare che gli ascolti sono sempre stati ottimi, anche nelle precedenti edizioni.

Ma a proposito dello spoiler su ciò che accadrà nelle prossime puntate, il conduttore ha anticipato:

A me è piaciuto tanto il cast di quest’anno perché ci sono coppie provenienti da tutta Italia con storie molto diverse tra loro. Sicuramente merito è di tutta la squadra, delle persone che si occupano del cast, di Raffaella Mennoia (curatrice del programma ndr), di Maria De Filippi e poi sì, non posso anticipare nulla ma posso dire che accadrà qualcosa che a Temptation Island non era mai accaduto prima.

Bocche cucite sugli avvenimenti destinati a far discutere sui social. Recentemente Filippo Bisciglia aveva parlato di Temptation Island anche tra le pagine del settimanale Chi ed in quella occasione era intervenuto sui famosi falò: come mai non cambia mai espressione restando quindi impenetrabile? E’ stato lui stesso a spiegarlo:

Un paio di volte mi è capitato di ridere, ma perché erano molto simpatici i concorrenti, in altre situazioni empatizzo con chi partecipa al programma, anzi, alcune volte sono proprio dispiaciuto. Altre volte non posso proprio parlare. Ci sono volte in cui il lui di turno mi dice una cosa e la lei di turno, dopo un’ora, mi dice l’esatto contrario, siccome io sono il confidente devo stare zitto, poi ai falò di confronto si vedrà, ma non posso parlare e, soprattutto, non devo giudicare.

Filippo Bisciglia sarebbe un ottimo psicoterapeuta… di coppia!