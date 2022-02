Mahmood e Blanco all’Eurovision 2022 con Brividi: canzone in inglese o in italiano?

Mahmood e Blanco, dopo aver vinto Sanremo 2022 con la canzone “Brividi” si preparano ad approdare all’Eurovision Song Contest 2022 che si terrà a Torino, dove rappresenteranno l’Italia. L’annuncio è stato dato nel corso della conferenza stampa di chiusura del Festival di Sanremo.

Mahmood e Blanco all’Eurovision 2022: la conferma

Mahmood e Blanco, i vincitori di Sanremo 2022 hanno confermato la loro partecipazione all’Eurovision 2022. Grande la felicità di Mahmood che, come riporta Adnkronos, ha confermato:

Sono felice che l’Eurovision Song Contest si faccia in Italia, ci vedremo a Torino.

Ma il brano “Brividi” con il quale il duo ha vinto Sanremo 2022, sarà presentato in italiano o in inglese? Blanco sembra avere le idee chiare: “La porteremo in italiano”, ma poi hanno precisato:

Noi vogliamo portare la musica italiana all’estero, ancora non lo sappiamo, vedremo…

Al termine dell’avventura Sanremese, Mahmood ha commentato:

Nessuna dedica particolare per questo brano, ma c’è un filo logico nel pezzo su episodi della mia vita.

E Blanco ha osservato: