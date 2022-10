La madre e il padre di Nikita Pelizon: ecco chi sono i suoi genitori 

Nikita Pelizon, tra le concorrenti più amate del Grande Fratello Vip, non ha più rapporti con sua madre e suo padre per un motivo preciso. Proprio la modella, ha svelato qualche dettaglio parlando con Antonella Fiordelisi.

A quanto pare, la mamma e il papà di Nikita Pelizon sarebbero testimoni di geova e, come ben sapete, hanno le loro rigidissime regole da rispettare (decisioni alle quali la concorrente del GF Vip si è ribellata interrompendo i rapporti con loro).

Ho fatto 12 anni di ginnastica ritmica e 3 anni di pallavolo. Avrei voluto tantissimo fare le gare, le mie insegnanti volevano ma i miei genitori non mi lasciarono perché non era giusto per loro, per un discorso di credo. Fanno parte di una comunità religiosa quindi non puoi competere perché è un sentimento, una sensazione negativa dentro di te.

Se ho litigato con i miei per questa cosa? No, non sarebbe servito a niente e quindi sono stata zitta. Da un giorno all’altro mi spostarono perché non ce la facevano più a sentire le maestre che insistevano per farmi fare le gare, io stavo dalle 4 alle 9 in palestra, ogni giorno tranne il sabato e la domenica, insegnavo anche alle bambine, avevo dieci anni. Da un giorno all’altro, perché facevo i compiti nella pausa tra un corso e l’altro, studiavo la Bibbia e facevo i compiti.

Un giorno, in seconda media, ebbi una insufficienza a metà anno in scienze. Ma una cavolata, avevo cinque e approfittarono di questa cosa e dal nulla, invece di portarmi nella mia palestra me la cambiarono facendomi fare pallavolo piuttosto che ginnastica ritmica… schifosa! Non sarebbe servito a niente ribellarsi… mi avrebbero fatto uno studio biblico di tre ore. Poco serviva.