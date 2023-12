Marco Maddaloni è stato preso di mira dal popolo dei social e la situazione è più calda di una pizza appena sfornata a Cinecittà. Ma il vero scoop è tutto legato a Beatrice Luzzi, la regina indiscussa delle attenzioni negli altri coinquilini del Grande Fratello.

Maddaloni fa cadere la maschera? La negazione e il video che lo sbugiarda

La storia coinvolge Maddaloni, Beatrice e Giuseppe Garibaldi. Pare che Marco non abbia messo tutte le carte in tavola con Giuseppe, e l’intera vicenda ha a che fare con giochi di potere e fili da tirare.

Eccoci al riassunto: Marco, confidandosi con Beatrice, ha dato a intendere che Giuseppe potrebbe essere il maestro dei burattini in questa storia.

Una mossa che ha fatto scattare la curiosità della Luzzi, che è corsa da Garibaldi a chiedergli apertamente se lui fosse il burattinaio di tutto il loft.

La domanda ha mandato la Casa nel panico, facendo impazzire Giuseppe che ha addirittura minacciato gli autori con un ultimatum.

Insomma, la situazione è più incasinata di un puzzle con pezzi mancanti.

Garibaldi ha poi avuto l’occasione di confrontarsi con Maddaloni, ma Marco ha rispolverato il suo migliore “non so di cosa tu stia parlando” e ha negato tutto.

Ma i telespettatori non si sono fatti ingannare ed hanno pescato un video in cui Marco sembra dare a Giuseppe l’etichetta di burattinaio, anche se non l’ha detto esplicitamente.

E adesso il pubblico è convinto che Marco stia cercando di tirare la coperta corta.

Insomma, il mondo del Grande Fratello è in subbuglio, con i fan pronti a cancellare Marco al prossimo televoto come se fosse un’app inutile che occupa spazio sul telefono.

Ecco il VIDEO dove Marco espone cosa ne pensa di Garibaldi.