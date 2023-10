Maddalena Corvaglia nelle passate ore ha postato su Instagram un carosello con una serie di meravigliose foto che la ritraggono in un atelier specializzato in abiti da sposa (e da cerimonia in generale). La cosa davvero strana però, non è tanto l’assenza dell’hashtag Adv (perché effettivamente potrebbe non esserlo e non ci sarebbe nulla di male) quanto piuttosto il messaggio allegato nella didascalia.

Maddalena Corvaglia, strano messaggio social

L’ex Velina di Striscia la Notizia, infatti, ha postato una serie di scatti e scritto nella didascalia del carosello un suo pensiero che però potrebbe scatenare non pochi dubbi. Maddalena Corvaglia parla di normalità, ma anche di spose, donne, valori ed amore tra un uomo ed una donna. Ecco il suo messaggio completo:

Pomeriggio stupendo ieri, immersa nel mondo magico delle SPOSE. Dove la luce di una DONNA che si prepara al giorno più bello della sua vita, mi ricorda che esiste ancora un mondo NORMALE. I valori. L’amore tra un uomo ed una donna, l’inizio di una nuova famiglia. La speranza in un futuro per l’umanità.

La didascalia risulta “modificata”, dunque non sappiamo quale fosse il precedente messaggio, ma questo, letto così, lascia certamente non pochi dubbi. Ed alcuni utenti, in effetti, si sono esposti avvertendo alcune vibes medievali.

“I valori esistono in ogni tipo di coppia, sia nelle coppie formate da uomo e donna che da quelle dello stesso sesso”, ricorda intanto una utente, tra i commenti. Un messaggio che – ovviamente – condividiamo, prendendo le distanze, invece, da un eventuale pensiero opposto della Corvaglia.