Nelle ultime ore Arisa si è guadagnata una buona fetta di visibilità dopo il suo post social in cui si mostrava senza veli. Una serie di scatti bollenti accompagnati da una didascalia sorprendente: la cantante lanciava una proposta una provocazione dicendosi pronta a valutare eventuali proposte di matrimonio. A scriverle, tra le tante spunte blu è stata anche Madame, ma non è andata come sperato.

Madame scrive ad Arisa dopo la foto h0t: lo scambio epico

Sono stati in tanti a commentare in maniera abbastanza incuriosita l’ultimo post di Arisa dai toni decisamente hot. A scrivere alla cantante è stata anche la giovane collega Madame, che ha spiazzato tutti con un “Ti amo”. Peccato però che la replica di Rosalba Pippa non sia stata quella sperata:

Ti scrivo da mesi e non mi rispondi mai, strano modo di amare.

A quanto pare, dunque, Arisa avrebbe tentato invano di contattare Madame che però sarebbe stata sfuggente. A distanza di qualche ora è arrivata anche la replica di Francesca Calearo:

Dopo il Forum ti offro una cenetta chic così parliamo dal vivo. Vestiti elegante! Ti bacio e continuo segretamente ad adorarti.

Madame, adorabile!