Lutto a Uomini e Donne, addio al cavaliere del trono over: “E’ volato in cielo!”, il messaggio della famiglia

Nelle prime ore del mattino, Donato Barbuzzi, ex partecipante del trono over di Uomini e Donne, è morto. La dolorosa notizia è stata comunicata tramite il profilo ufficiale Facebook dell’ex protagonista del programma televisivo ideato e condotto da Maria De Filippi.

E’ morto Donato Barbuzzi, addio al cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Vorremmo comunicare a tutti gli amici che purtroppo il nostro caro papà Donato Barbuzzi è volato in cielo. Per questo motivo chiuderemo il suo profilo Facebook.

Donato aveva fatto parte del parterre del trono over nel programma di Maria De Filippi fino al 2014, quando con grande gioia aveva annunciato la sua uscita dal dating show.

La ragione di questa decisione?

L’incontro con una affascinante signora al di fuori dei riflettori. Per la prima volta dopo moltissimi anni, la persona in questione era riuscita a far provare a Donato quel desiderato e atteso sentimento che sembrava essere diventato ormai un sogno irrealizzabile negli anni.

