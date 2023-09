Venerdì 15 settembre si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne dagli studi Elios di Roma con Maria De Filippi: ecco le anticipazioni del trono over e classico tramite le news di Lorenzo Pugnaloni condivise su Instagram.

Spazio anche per il trono classico di Uomini e Donne:

Per quanto riguarda il trono classico, la registrazione si è incentrata su una segnalazione che è arrivata su Carlo, Tina si è schierata a suo favore e l’ha difeso dicendo che non vedeva veridicità in quanto segnalato, perciò l’ha difeso. Anche Gianni non ci ha creduto.

Carlo era presente in puntata e si è anche arrabbiato perché Manuela si è un po’ alterata e ha creato un po’ di caos, alla fine dopo varie discussioni hanno fatto “pace” ballando insieme. Per ora tiene 3 ragazzi soltanto: Michele (che abbiamo conosciuto oggi), Carlo e un altro che si chiama Damiano.

Brando ha portato in esterna Raffaella, Beatriz si è un po’ incavolata con lui perché sarebbe voluta uscire in esterna.

Cristian ha portato in esterna Valeria, ha eliminato delle corteggiatrici ma tiene ancora Beatriz e anche una di nome Valentina.

Sia Brando che Cristian hanno dichiarato di voler far scendere nuove ragazze, perché Beatriz è ancora indecisa su chi dei due volersi dichiarare.