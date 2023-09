Giovedì 14 settembre si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne dagli studi Elios di Roma con Maria De Filippi: ecco le anticipazioni del trono over e classico tramite le news di Lorenzo Pugnaloni condivise su Instagram.

Uomini e Donne, registrazione 14 settembre: lite tra dame del trono over

Gemma Galgani era molto contenta perché è andata con il corteggiatore giovane che sta conoscendo in Sardegna, dove lui aveva un lavoro. Alessio è uscito per conoscersi con Barbara e con un’altra dama ma la De Santi ha deciso di chiudere la conoscenza, lo ha mollato perché lui ha baciato anche l’altra donna.

È scoppiata una piccola lite tra Cristina e Roberta.

Christian è uscito in esterna con una ragazza che si chiama Virginia.

Beatrix non è stata portata in esterna da nessuno dei due; Manuela ha portato fuori in esterna Carlo.