Brando e Cristian, rispettivamente di 22 anni, sono i nuovi tronisti di Uomini e Donne che hanno debuttato ufficialmente nella nuova stagione del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Brando, il tronista di Uomini e Donne è parente di alcuni volti noti: chi sono

Brando, a quanto pare, sarebbe parente di una serie di volti noti che non sono affatto passati inosservati al mondo dei social anche per via del suo cognome particolarmente significativo.

Il tronista infatti si chiama Brando Ephrikian ed è il nipote del prestigioso direttore d’orchestra Gianni Ephrikian. La sua prozia, invece è Laura, ex moglie di Gianni Morandi e famosa attrice a annunciatrice TV.

Durante il video di presentazione, il nuovo tronista di Uomini e Donne aveva già lasciato intendere di essere figlio d’arte:

Provengo da una famiglia di artisti, mia zia è stata un’attrice, mio nonno e il mio bisnonno sono stati dei direttori di orchestra. Ho vissuto i primi anni della mia vita a Miami in un clima familiare piacevole e pieno di amore, ma si sa: le cose belle non durano per sempre. A 10 anni la separazione improvvisa dei miei genitori e l’assenza di un padre mi hanno reso più duro e disilluso nei rapporti in generale. Nella mia testa mio padre era un eroe e un eroe non sbaglia mai, non si dimentica di un figlio. Con lui ho scoperto cos’è il senso dell’abbandono e anche se oggi il rapporto è un po’ migliorato i segni rimangono per sempre. Nella mia vita i miei unici punti fermi sono stati i miei nonni e soprattutto mia mamma, una persona fantastica che mi è sempre stata vicina e mi ha sempre supportato.