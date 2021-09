Lutto nel cast di Sex and the city: morto l’iconico Stanford Blatch, l’attore aveva 57 anni

Lutto nel cast di Sex and the city. E’ morto a 57 anni l’attore Willie Garson. Amatissimo caratterista era divenuto molto famoso soprattutto per il ruolo di Stanford Blatch, icona gay interpretata in tutte le stagioni dell’iconica serie Tv e anche nei due film usciti al cinema.

A dare l’annuncio della morte è stato il figlio con un post condiviso su Instagram. Ancora non sono stati diffusi dettagli sulle cause del decesso anche se diverse fonti riportano che l’attore lottava da tempo contro un cancro:

Ti amo così tanto papà – ha scritto Nathen Garson nel post -. Riposa in pace e sono così felice che tu abbia potuto condividere tutte le tue avventure con me e che siamo stati capaci di realizzare così tanto. Sono davvero orgoglioso di te.

Nato ad Highland Park, un comune del New Jersey, il 20 febbraio del 1964, William Garson Paszamant è stato uno dei volti più popolari negli anni ‘90 e i primi 2000, interpretando oltre 50 film e moltissime serie televisive di successo.

Insieme a Sex and the City l’attore è apparso in “Casa Keaton”, “Avvocati a Los Angeles”, “Ally McBeal”, “Melrose Place”, “Friends”, “NYPD Blue”, “Due uomini e mezzo” e tantissime altre serie TV, in particolare sitcom, dove poteva sfoggiare la sua inconfondibile verve ironica.