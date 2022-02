Luca Argentero avrebbe dovuto partecipare in qualità di ospite alla seconda puntata del Festival di Sanremo 2022 in onda stasera su Rai1. Purtroppo un grave lutto lo terrà lontano dall’Ariston.

Luca Argentero non sarà questa sera come previsto al Festival di Sanremo, trattenuto a casa da un lutto: la morte del padre di Cristina Marino, l’attrice e imprenditrice digitale 31enne sposata lo scorso giugno dopo la nascita della loro prima figlia, Nina Speranza, nel maggio 2020. – scrive Il Messaggero – L’attore, tornato a gennaio sul piccolo schermo nel ruolo del dottor Andrea Fanti per la seconda stagione della fiction Doc – Nelle tue mani, era atteso sul palco dell’Ariston stasera per celebrare il successo della serie di Rai 1, che con la messa in onda della quinta puntata lo scorso giovedì ha raggiunto il 28,5% di share e sei milioni e mezzo di telespettatori.