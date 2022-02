Quale è il vero nome di Aka7even e per quale motivo ha deciso di chiamarsi in questo modo? L’ex allievo di Amici di Maria De Filippi in gara a Sanremo 2022 con la canzone “Perfetta così”, ha una storia da raccontare dietro il suo appellativo.

Perché Aka7even si chiama così e qual è il suo vero nome

Il vero nome di Aka7even è Luca Marzano. Ha deciso di chiamarsi in questa maniera molto particolare dopo un doloroso accadimento nella sua vita quando era molto piccolo:

Ho vissuto insieme alla mia famiglia un periodo d’inferno. Una settimana sul letto di ospedale con un’altissima possibilità che non mi svegliassi.

Da quel momento è venuto fuori il suo nome d’arte così come ha spiegato quando si trovava ancora dentro la scuola di Amici 20:

Aka è un’espressione inglese che sta per “also known as”, ovvero “anche conosciuto come” usata in genere per gli pseudonimi. Mentre 7 rappresenta il numero della mia vita, visto che a 7 anni sono stato in coma per 7 giorni e 7 sono le vite dei gatti.

Significato della sua canzone

È come se parlassi a me stesso, ma piuttosto che parlare a me stesso ho scelto di creare questa conversazione con questa donna. – svela Aka7even a Fanpage – Parlo a me e a tutti coloro che riescono a ritrovarsi in una canzone che parla dell’accettarsi, è un amore, certo, ma è un amor proprio, un ritrovarsi, amarsi così come si è. È un invito che voglio lanciare.