E’ passata ormai oltre una settimana dall’uscita di Manuel Bortuzzo dalla Casa del Grande Fratello Vip e da allora Lulù Selassié non fa che pensare al suo fidanzato che la attende fuori. Anche nelle passate ore la giovane principessa etiope ha riservato dolci pensieri al suo ragazzo.

Durante una conversazione con Giucas Casella, la mente di Lulù è andata ancora una volta al giovane fidanzato Manuel Bortuzzo che l’attende fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip:

Mi manca tanto Manu… Guarda, tra due settimane è San Valentino, quindi non questo lunedì ma il prossimo. Io spero che viene! Lui mi ha detto che per me la quarantena se la fa, l’ha detto… Lo spero! Ho veramente bisogno di lui. E’ la mia vita… poi noi ci vogliamo sposare, vogliamo stare insieme per sempre. Lo amo proprio, mi fa sentire unica… Che non mi ero mai sentita così io, mai. E’ veramente una persona unica!

La giovane si è poi rivolta alla telecamera parlando direttamente con Bortuzzo:

Manu amore mio ti amo tanto, per sempre. Sei il mio amore unico e non vedo l’ora di vivermi tutti i giorni bellissimi fiori di qua, insieme e farci tante tante risate. E ci vediamo anche con Giucas, lo andiamo a trovare e porto anche il mio cagnolino così conosce Nina. Veramente ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo… sei proprio la persona migliore del mondo! Amore, tra poco vai a dormire, non ti preoccupare… ma lo so che non lo farai perché finchè non vado a letto io tu non lo fai!