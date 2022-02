Crollo per Lulù Selassiè, la regia del GF Vip censura la lite con Sophie per colpa di un paio di lenzuola – VIDEO

Crollo emotivo per Lulù Selassiè ad un passo dalla diretta del Grande Fratello Vip. Sophie Codegoni stava utilizzando delle lenzuola che piacevano molto a Manuel Bortuzzo per rifare il suo letto e non ha voluto disfarlo per compiacere la sua amica.

Crollo per Lulù Selassiè, la regia del GF Vip censura la lite con Sophie

La regia del Grande Fratello Vip ha preferito censurare la scena ma i miei fedelissimi amici di Twitter hanno ripreso i video dopo la discussione. Lulù si è sfogata con Miriana (che cercava di non mettere carne al fuoco) mentre Sophie ha raccontato l’intera faccenda a Barù e Davide.

Che poi è giusto ciò che dice Sophie: se fatina Lulú tanto ci tiene alle lenzuola, se le può prendere ma il letto glielo deve rifare e invece no, per lei Sophie è un’amica di merda perché non sta ai suoi capricci #gfvip pic.twitter.com/nv4YModJ2N — Vale ♐️ (@afiresign_) January 31, 2022

Successivamente le due amiche si sono confrontate in zona trucco e Lulù ha spiegato a Sophie quanto si senta sola dopo l’uscita di Manuel e avrebbe apprezzato che l’amica le offrisse del sostegno emotivo anche con le lenzuola (ma così non è stato).

Lulù è già crollata proprio poche ore affermando di sentirsi di troppo nonostante la presenza della sorella Jessica in Casa con lei.

1 di 2 dopo lo scontro Sophie e Lulù#gfvip pic.twitter.com/aG4NCT4sJp — Anita (@Anita_anf_76) January 31, 2022