Lulù stanotte avrebbe voluto dormire nuovamente con Manuel Bortuzzo spiegando per quale motivo vuole stare al suo fianco soprattutto quando si spengono le luci della Casa. I due ragazzi, dopo la diretta del Grande Fratello Vip, hanno discusso per molto tempo e la principessa è scoppiata a piangere svelando di volere andare via.

Stasera volevo solo dormire con te ed essere coccolata, ma non so come fare per essere un peso e quindi sto zitta e sto male perché non so cosa devo fare perché ci tengo veramente tanto e non so come dirtelo di più e non voglio che tu ti allontani da me ma proprio mai.

Io ho voglia di passare dei momenti con te e qua non posso durante il giorno. Tu rimani fermo, non mi rispondi. Prima ti davo dei baci sul collo e tu continuavi a parlare e sono piccole cose che mi feriscono. Vorrei andare via perché ho troppo stress qua dentro e non posso sopportare perché nella vita ho troppi problemi da affrontare e non ce la faccio. Qua ho stress in più che non mi fa bene.

Non sto chiedendo a te di risolvere i miei problemi. Non sei un appiglio perché non ho bisogno di appendermi a qualcuno. Io vorrei dormire più volte con te perché voglio stare con te. Non voglio che pensi che sono pazza…

Scusami se ti ho dato questo stress stasera ma volevo parlarti in maniera serena perché ci tengo veramente tanto perché tu sei speciale.