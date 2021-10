Le sorelle Selassiè anche ieri sono state protagoniste di alcune parentesi in diretta dalla Casa del Grande Fratello Vip. Soleil Sorgè è stata resa immune da Adriana Volpe e il terzetto (ancora una volta) non l’ha digerito.

Le sorelle Selassiè sparlano Soleil e attaccano il GF Vip

Ecco perché, al termine della puntata, Lulù e Clarissa sono andate in camera con Giucas Casella ed hanno nuovamente sparlato Soleil così come riportano i colleghi di Biccy:

Soleil è una provocatrice molto cattiva. Io conosco persone che conoscono lei e ci hanno detto tutto. Non faccio nomi perché non mi permetto. Non vorrei mettere in mezzo terzi che poi non possono replicare. Queste persone ci hanno detto che è cattiva. Noi all’inizio abbiamo detto ‘perché dobbiamo pensare male di lei se non la conosciamo?’. Però conoscendola possiamo dire che avevano ragione, perché è davvero cattiva.

Lulù si è arrabbiata con il GF in “persona”:

Caro GF metti i video giusti in puntata perché passiamo sempre male qua. Stranamente non fanno vedere i pezzi in cui loro sono cattivi con noi. Però mandano in onda le clip dove noi passiamo per pazze. Ma c’è un motivo ai nostri comportamenti.

Dopo le parole di Lulù, anche Clarissa non poteva lasciarsi perdere l’occasione di affondare ancora il coltello nella piaga e “colpire” la Sorge:

Hanno mandato il video dove mia sorella dice che Soleil è falsa. Eppure hanno fatto passare per falsa me. Questo perché nel video ho detto ‘Jessy non metterti contro Soleil perché è più forte di noi’. Ma questa è falsità? Lei è una prepotente e io ho messo in guardia mia sorella perché noi tre veniamo da una situazione di dolore, un momento stressante e volevo tutelarci. Poi è successo questo episodio del razzismo. Ma ci sono vari episodi che mi hanno fatta sentire aggredita da Soleil.