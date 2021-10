Lulù Selassiè è una ragazza molto insicura e fragile e nella Casa del Grande Fratello Vip questi aspetti del suo carattere stanno uscendo costantemente fuori. E così, anche ieri sera, ha cercato di mettere le cose in chiaro con Sophie Codegoni per via della sua vicinanza a Manuel Bortuzzo.

Cerchi di coinvolgerlo? Ma non fa nulla amore, lo faccio io… Questo mi mette molta ansia a me, ma questo perché ho già tanti problemi io nella mia vita. Quindi questa situazione… ovviamente mi da serenità e quindi la voglio solo per me, capito? Non voglio… No amore, se tu puoi evitare questa cosa perchè sennò mi fa malissimo a me. Per cortesia, ti prego, veramente… perché io non posso ancora soffrire, non posso. Troppe volte mi è successo nella vita e non posso permettere che accada di nuovo perché altrimenti muoio.