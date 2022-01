In sei edizioni del Grande Fratello Vip, non ho mai visto la produzione far finta di nulla come quando parla Katia Ricciarelli. Insulti razzisti, omofobia, nonnismo, prevaricazioni e nessuno dice nulla, Signorini compreso.

“Parla bene, stronz*!”, Katia attacca ancora Lulù

Dopo i numerosi attacchi, quest’oggi Lulù Selassiè ha deciso di rispondere agli attacchi di Katia replicando per le rime. Durante il pranzo, la ex moglie di Pippo Baudo ha insultato nuovamente la princess:

Smettila. Non hai interesse nel parlare con me? Allora vai a mangiare fuori, fila! Parla bene, str**za.

Lulù, stanca delle prevaricazioni della matrona ha replicato:

Io mangio dove ca**o mi pare. Ma chi sei, la padrona di casa? Chi pensi di essere? Nessuno è il padrone, siamo tutti uguali qua. Str**za sarai tu, ma che vuoi? Tu attacchi la gente, insulti e aggredisci le persone credendo di passarla liscia.

Andando avanti in questo modo, purtroppo, Katia Ricciarelli la passerà liscia ancora una volta. Ieri, a tarda notte, Lulù ha litigato con Soleil facendosi scappare una parolaccia.

A quel punto Signorini ha chiesto al GF dei provvedimenti per le due ragazze ma non ha detto una sola parola nei confronti di Katia.