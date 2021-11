Ieri sera Manuel Bortuzzo e Soleil Sorge hanno risposto insieme alle domande della social room del Grande Fratello Vip. Il nuotatore ha detto cosa rappresenta Lulù Selassiè all’interno della Casa.

Che cos’è per me Lucrezia per me? Oltre a una fatina perché sennò si offende. E’ una persona speciale che mi ha fatto capire tante altre cose di me stesso e la ringrazio per questo. Forse vi aspettavate qualcosa di più?