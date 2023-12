E se Mirko Brunetti pare avere messo un punto alla sua storia con Perla Vatiero per tornare tra le braccia di Greta Rossetti, a breve nella Casa del Grande Fratello entrerà Luca Vetrone.

Proprio l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi è esattamente il prototipo di ragazzo per Perla Vatiero:

Ci siamo visti in gruppo, in amicizia, senza che sia mai successo niente. Ci siamo sentiti ma sono quelle conoscenze che possono anche finire in amicizia. Poi sicuramente è un bel ragazzo, nel senso che a me è sempre piaciuto esteticamente. Anzi, è un bellissimo ragazzo, si può dire che è il mio prototipo di ragazzo a livello estetico.

Ci scherzavo anche con Mirko dicendo che era il mio prototipo quando lui andò lì… Però fondamentalmente io non riuscivo a sbloccarmi e lasciarmi andare.

Avevo appena finito una relazione, non ero spensierata, non sono quel tipo di persona. Se mi sento con quella persona è perché lo voglio frequentare realmente, però pure là mi sono resa conto che non era il momento.