Dopo Sara Manfuso anche Luca Salatino vuole abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip 7. Complice pure la lontananza dalla fidanzata Soraia (nonostante Elenoire Ferruzzi sostenga il contrario), lo chef ha dei momenti altalenanti che gestisce male.

Luca, parlando con Elenoire, si è sfogato in tal senso: “Non mi fare innervosire, sto male Elenoire. Se esco? Infatti domani esco! Non posso vivermi una esperienza così”, ha affermato l’ex tronista di Uomini e Donne.



Salatino si è sfogato pure con Sara Manfuso, altra concorrente che ha mostrato notevole insofferenza:

Sono cinque giorni che piango non ce la faccio più. Me la sto vivendo male tutti i giorni, voglio andare a casa, non me la sto vivendo bene. Ho l’ansia per tutto il giorno, tutti i giorni, domani chiederò ufficialmente di uscire. – riportano i colleghi di Biccy.it – In questo momento ho una mancanza, non vedo la mia ragazza da dieci giorni sto male. Ho anche mia madre che non sta bene, qua è tutto amplificato.