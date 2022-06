Si è svolto ieri sera LoveMi, il concerto-evento promosso ed organizzato da Fedez con il ritrovato amico J-Ax con il quale hanno dato vita ad uno spettacolo davvero unico. Spazio a qualche sprazzo di nostalgia, e poi via con la musica che ci ha fatto dimenticare dei guai degli ultimi anni.

LoveMi: pace tra Fedez e J-Ax, le lacrime di Chiara Ferragni

Il momento più emozionante, però, ce lo ha regalato proprio Fedez, quando ha voluto ringraziare in primo luogo i medici che sono riusciti a salvargli la vita dopo l’improvvisa e spiazzante diagnosi del tumore al pancreas, ma soprattutto la moglie Chiara Ferragni.

L’imprenditrice era presente tra gli spettatori del LoveMi insieme alla sorella Valentina e non è riuscita a trattenere le lacrime. La scena è stata ovviamente ripresa ed è diventata virale sui social:

Ringrazio tutti voi per aver reso possibile tutto questo. Fino a tre mesi non avrei mai potuto pensare di stare sopra un palco e poter sopportare un concerto di un’ora. Ringrazio i medici e una dottoressa in particolare che mi ha salvato la vita.

Fedez si è quindi rivolto a Chiara Ferragni:

Poi ringrazio la persona più importante che mi è stata vicina e che è mia moglie. Ti amo tanto.

Il LoveMi ha sancito la pace tra Fedez e J-Ax nella grande festa in piazza Duomo alla presenza di 20 mila persone, con una ventina di artisti che hanno aderito alla chiamata dei due amici al fine di raccogliere fondi, grazie al numero solidale 45595, per Tog- Togheter To Go, Onlus centro di eccellenza nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse.

Chiara Ferragni e Fedez sono letteralmente la favola moderna che ci insegna che nonostante tutto il vero amore, tra alti e bassi e vite frenetiche, esiste ancora #LoveMi pic.twitter.com/wIjH6P0XCn — Ana (@eu_phoriaa_) June 28, 2022

