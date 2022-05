Lory Del Santo “contro” Nicolas Vaporidis all’Isola dei famosi 2022. Secondo la regista di The Lady, l’attore di “Notte prima degli esami” sarebbe falso nei confronti di Edoardo Tavassi.

Mercedesz Henger si è confidata con Lory Del Santo parlandole di Edoardo Tavassi, il fratello di Guendalina con il quale aveva stretto un rapporto molto particolare e di confidenza tanto da parlargli della sua precedente relazione (finita poco prima di entrare all’Isola dei Famosi):

Non mi aspettavo che queste cose venissero usate contro di me, poi in questa maniera, ribaltando la frittata, rigirando le mie parole. Non me lo aspettavo. Errore mio, mi prendo le mie colpe. Mi godo questi ultimi giorni e vedo poi cosa succederà.

Sono un po’ preoccupata dopo l’ultima puntata. Ieri in studio li sentivo contro di me. Mia madre mi ha detto di venire qua per farla divertire. C’è mia sorella di 13 anni che mi guarda, non volevo che vedesse queste cose.