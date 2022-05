Dvora Ancona è un medico chirurgo molto stimato nel suo settore. La dottoressa, attiva pure sui social, ha svelato che secondo lei sarebbero arrivati all’Isola dei Famosi dei chirurghi per rimpolpare i volti di Carmen Di Pietro e Lory Del Santo con delle punturine.

Isola, accuse di un medico: “è arrivato un chirurgo per rifarle!”

Di nuovo lei, Carmen Di Pietro: Isola dei Famosi? Sbagliato! Isola dei rifatti all’Isola, questo è! Io vorrei ricevere una risposta, per me lei è cambiata da una settimana a questa parte. Le vedo gli zigomi più gonfi, il botulino appena fatto. Vuol dire che qualcuno è passato e le ha fatto tutti i trattamenti: è vero? Secondo me sì.

Lei è stata rifatta una settimana fa perché fino a sette giorni fa aveva la faccia tutta così e adesso è bella rimpolpata. Non voglio sentirmi dire che anche io sono tutta rifatta perché io non sono all’Isola dei Famosi e, tra parentesi, mi rifaccio da sola.

Lei invece c’ha qualcuno che è andato lì e l’ha rifatta lei ed anche degli altri. Secondo voi è rifatta da tre settimane? No… da una settimana e si vede dal botulino mefistofelico.