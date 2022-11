Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina hanno formato per le prime sette puntate un “nucleo provvisorio”. Purtroppo però, lo scorso sabato a Ballando con le Stelle la coppia è stata eliminata. E’ accaduto proprio in una giornata particolare, la stessa in cui la compagna Selvaggia Lucarelli, giurata del talent, ha perso la madre a causa del Covid.

Lorenzo Biagiarelli, parla Anastasia Kuzmina dopo l’eliminazione a Ballando con le Stelle

Nelle passate ore a parlare della sua esperienza a Ballando con le Stelle in coppia con Lorenzo Biagiarelli è stata la maestra di ballo Anastasia Kuzmina. La ballerina ha risposto ad alcune storie spiegando intanto come si sente:

Giù ovviamente. Sento di aver fallito in qualche modo. Però alla fine non potevo nemmeno combattere con tutto l’odio che Lori ha addosso. Lo volevano fuori, l’hanno fatto fuori.

Un altro utente ha chiesto come stesse lei e Lorenzo:

Lore sta male. Mi ha detto: ‘Abbiamo fatto l’errore di pensare che io fossi un concorrente come gli altri’. Vero, abbiamo pensato bastasse ballare e migliorare. Abbiamo sbagliato. PS: Sua suocera è morta 10 ore prima della puntata.

Indubbiamente nell’eliminazione di Lorenzo Biagiarelli un grande “peso” lo ha avuto l’essere fidanzato con Selvaggia Lucarelli. Adesso però potrebbe sempre esserci il ripescaggio. Anastasia ci spera ma sa che Pasquale La Rocca e Luisella Costamagna non sarà semplice superarli. A tal proposito, ecco cosa ha svelato:

Il ripescaggio? Potremmo. C’è sempre quel fenomeno di Pasquale La Rocca. So che Luisella fa le facce schifate quando ballo io, quindi non mi va di parlare di lei. Ma lui è veramente l’oro. Averlo tra i professionisti è un regalo. So che faranno una bella esibizione. Io farò del mio meglio ovviamente. Conoscendo un po’ Lorenzo, so che si spaccherà anche lui. Speriamo bene.