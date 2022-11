Serata non facile per Selvaggia Lucarelli, quella di ieri 19 novembre. La settima puntata di Ballando con le Stelle ha visto come sempre la giornalista seduta dietro al bancone della giuria, nonostante in giornata fosse stata colpita da un lutto in famiglia gravissimo: la morte della madre a causa del Covid.

Mamma di Selvaggia Lucarelli morta di Covid: giornalista a Ballando, le critiche e la replica

Selvaggia Lucarelli aveva annunciato la triste notizia in un post Instagram nel pomeriggio di ieri, usando parole particolarmente toccanti. Da settimane la giornalista aggiornava attraverso i suoi social i suoi follower rispetto alle difficoltà incontrate nel mettersi in contatto con la madre durante il travagliato ricovero in ospedale.

Ieri all’alba, purtroppo, mamma Nadia è morta, lasciando in Selvaggia ma anche nel compagno Lorenzo Biagiarelli – ieri eliminato a Ballando – un grande vuoto. Entrambi però hanno deciso di essere presenti nella puntata di ieri del programma, anche se soprattutto nei confronti della Lucarelli non sono mancate le critiche.

In tanti hanno mormorato domandandosi come mai fosse in puntata malgrado il grave lutto. Molti utenti si sono sentiti in dovere di doversi mettere nei suoi panni e giudicare la scelta di Selvaggia ed il suo modo di elaborare il lutto della madre.

Solo a tarda serata, quando ormai è stata travolta da critiche e giudizi, Selvaggia è intervenuta sui social dicendo la sua. A suo modo ha replicato a tutti coloro che, dall’alto del proprio sapere, si sono sentiti autorizzati a dire cosa è giusto e cosa è sbagliato. La migliore replica però l’ha data proprio Selvaggia:

Mi dispiace molto non essere rimasta a casa per rispettare il dolore di chi soffre perché non sono rimasta a casa. Davvero. Vi sono vicina.

A chi ha tanto mormorato per l’intera serata, forse sarebbe bastato leggere il suo precedente post in cui annunciava la perdita di mamma Nadia per comprendere meglio la scelta della giornalista.