Enrico Montesano squalificato a Ballando con le Stelle 2022: il caso è stato affrontato (inevitabilmente) ieri sera nel corso della settima puntata del talent show ballerino in salsa vip. A prendere la parola è stata proprio la conduttrice Milly Carlucci con un discorso nel quale si è uniformata alla decisione della Rai. Due giudici però non sono stati del tutto d’accordo con la squalifica dell’attore.

Due giudici contro la squalifica di Montesano dopo il discorso di Milly Carlucci

Prima di scoprire chi sono stati i due giudici di Ballando in disaccordo con la squalifica di Enrico Montesano (QUI il motivo con il riassunto dell’ultima settimana), Milly Carlucci ha tenuto un discorso in diretta, affiancata da Alessandra Tripoli, la maestra di ballo dell’attore e che si è esibita con il marito nell’omaggio a Gabriella Ferri che aveva preparato con Montesano.

Il messaggio di Milly Carlucci è stato sostanzialmente un messaggio di scuse:

Noi siamo una squadra formata da due entità, il gruppo Rai e il gruppo Ballandi. Ma non siamo due gruppi, siamo una sola famiglia e non lo dico per retorica […] Siamo una sola famiglia unita che qui ne ha passate tante. E’ una famiglia di persone perbene, che hanno un grande rispetto reciproco e un grande rispetto nei confronti del pubblico da casa, che è nel Dna della Rai. Non è pensabile che noi, da questa pista, vogliamo offendere qualcuno a casa e, se per caso fosse successo, chiedo scusa a nome di tutti quanti perché è una cosa che nessuno di noi ha mai lontanamente pensato di fare.

La conduttrice ha poi ribadito di credere alla buona fede di Montesano, aggiungendo:

La Rai ha deciso di sospendere Enrico per un comportamento giudicato inaccettabile secondo le regole e i principi che regolano il servizio pubblico. Questa è la nostra azienda, qualunque decisione la Rai prenda, noi ci uniformiamo. Detto questo, c’è anche il lato umano. Come direttore artistico di questo programma, sono dispiaciuta. Il contributo artistico di Enrico e Alessandra è stato importante. Sono umanamente dispiaciuta per l’assenza di Enrico. Enrico mi ha detto di essere dispiaciuto per tutto quello che è successo, se quello che è capitato ha offeso i telespettatori e se ne scusa con tutti. Io credo nella sua buona fede. Me l’ha sempre detto in modo accorato.

Sul finale di Ballando con le Stelle, però, due giurati sono intervenuti dicendosi in disaccordo con la squalifica del concorrente. Il primo è stato Ivan Zazzaroni:

Posso aprire una parentesi? Ho sentito il tuo discorso su Montesano e condivido il codice etico della Rai. Si è parlato di squalifica. Ora faccio un esempio legato allo sport. Nella giustizia sportiva si parte da una presunzione di colpevolezza. Tu hai parlato di buona fede quindi sei tu a dover dimostrare di essere in buona fede. Io credo che una sospensione sia meglio che una squalifica, quindi tenterei. Poi chiaro, tocca alla Rai e non di certo a me. Però secondo me la squalifica è eccessiva.

A fargli eco anche Carolyn Smith, presidente di giuria: