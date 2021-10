Manila Nazzaro ieri sera ha sconvolto tutti quanti nominando Raffaella Fico. Dopo la diretta del Grande Fratello Vip, le due si sono messe a discutere e l’ex di Balotelli gliele ha “suonate” di santa ragione.

Raffaella Fico attacca Manila Nazzaro: “Mi hai tradita…”

Manila ha confidato di essersi trovata “alle strette”. “Ma se eravamo dieci persone…”, ha replicato Raffaella. Successivamente la Nazzaro ha affermato che non aveva alcun motivo per votare Miriana.

E, proprio dopo quest’ultima affermazione, Raffaella ha concluso:

Ma io sono amica tua rispetto a Miriana.

Manila avrebbe potuto votare contro Soleil (visto che la stanza blu sparla di lei da giorni) ed invece ha incredibilmente tirato in causa l’amica nella convinzione di sentire dentro la Fico il desiderio di uscire al GF Vip.

Raffaella Fico, quindi, delusa dall’amica ha svelato di essersi sentita tradita da lei: “Ci sono rimasta male, hai avuto screzi con Soleil e non l’hai nominata, mi hai detto che non mi avresti votata”.

Manila Nazzaro ha cercato di giustificarsi tirando in ballo il nervosismo di Raffaella: “Pensavo non volessi stare qui”.

Gli amici di Twitter, invece, lucidi come non mai, accusano Manila Nazzaro di votare secondo le preferenze del pubblico. Dopo aver capito che Soleil Sorge fuori è molto amata, non avrebbe mai nominato colei che potrebbe “buttarla fuori”: anche voi la pensate in questo modo?