Se questo Sanremo 2024 si sembrava privo di polemiche, tenetevi pronti ad un possibile “dramma” con protagoniste due cantanti molto amate. L’indiscrezione che scotta arriva da Dagospia.

Lo scorso giugno Paola Iezzi aveva criticato le dichiarazioni di Arisa su Giorgia Meloni e la comunità LGBTQ. Rosalba si era infuriata e in un post Instagram aveva fatto il dito medio alla collega:

Non hai messo una buona parola tra me e la comunità. Io avrei messo pace al posto tuo. Ora invece sono nei guai. Invece te ti sei presa gli applausi infangando me. Io ho sempre sostenuto la comunità LGBTQ.

Non ho paura di non lavorare, quella forse sei tu e per questo sei schiava di certe cose. Io non sono schiava di partito. Non sono schiava di una comunità. E sappi che se mi incontri per strada non mi devi salutare. A me la gente ipocrita mi fa schifo.