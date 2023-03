Nikita Pelizon, nel corso della semifinale del Grande Fratello Vip, oltre a conquistare un posto dritta verso le battute conclusive del reality show, ha potuto leggere una bella lettera ricevuta dai suoi genitori.

Nikita ha potuto vedere un videomessaggio di mamma e papà che le ha donato la forza per proseguire la corsa verso la finale che andrà in onda lunedì sera sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset:

Al telefono ricordo mi dicesti “vedrai, mi divertirò un sacco, porterò me stessa”. Tu sempre positiva, quante ne stai passando invece vero? Così ora dopo 70 nomination e 20 televoti è chiaro a tutti chi è Nikita. Una persona con una volontà di ferro in tutta la sua fragilità. Una donna tanto sensibile ed empatica. Educata, gentile, riflessiva e tanto spirituale anche se a modo tuo.

Dopo le parole della mamma sono arrivate anche quelle di suo padre:

Nikita, sei una stella che brilla di luce propria. Una donna bellissima, con nel cuore sani principi e tanti valori morali. Una persona vera in tutto ciò che fa. Un’amica leale, altruista, che ama e rispetta il prossimo anche nelle situazioni più difficili.

Vederti 24 ore su 24 ci ha fatto accedere alle stanze più segrete del tuo cuore, quelle che tieni nascoste. Grazie per questo aiuto. In sintesi, non sei perfetta, ma sei speciale e unica. Un forte abbraccio. Focus, che sei a un passo dalla tua metà. Comunque sia ricorda, come va, va. Ti amiamo tanto, mamma e papà. A presto.