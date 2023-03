Nikita Pelizon è la quinta finalista ufficiale della settima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo la diretta della semifinale andata in onda su Canale 5, Micol Incorvaia, Giaele De Donà e Oriana Marzoli si sono interrogate sull’esito del televoto contro Luca Onestini.

Ed infatti Nikita Pelizon ha avuto la meglio contro Luca Onestini, eliminato della serata insieme ad Andrea Maestrelli. La modella è entrata ufficialmente nella rosa dei finalisti di questa settima edizione lasciando le sue compagne d’avventura con un palmo di naso.

Dopo la diretta Micol, Oriana e Giaele si sono ritrovate in camera commentando l’accaduto ancora confuse per l’esito del televoto.

Grande smarrimento anche da parte di Tavassi che, nonostante il suo posto in finale, ha espresso di non godersela appieno dopo l’uscita di Onestini: cosa ne pensate?

Livello di rosicamento altissimo, ovviamente giudicano sempre gli altri ma non guardano mai se stessi come se in 6 mesi fossero state delle sante #gfvip #nikiters pic.twitter.com/7sSbltCf5m

— GieffeVip❤️ (@Gieffevip10) March 28, 2023