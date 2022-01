“Lei ci sta anche davanti a te”, Basciano e Sophie sparlano Jessica

Alessandro Basciano ne è convinto: Jessica Selassiè cadrebbe immediatamente ai suoi piedi anche davanti a Sophie Codegoni (se lui gliene desse modo). L’ex tronista, quindi, dopo la confessione dell’american smile si è visibilmente agitata sparlando l’amica pure con Soleil Sorge.

Sophie si è visibilmente agitata:

Se parto faccio un macello e sono lì che mi mordo la lingua. Non dire queste robe, non posso accettarlo, non voglio vederci questo. Io do un valore all’amicizia e per me è sacra e non voglio vedere del marcio e quindi quando fa le battute ci rido anche se vorrei fare un bordello ma non lo faccio perché è lei.