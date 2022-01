Nuove spiazzanti trame potrebbero presto nascere nella Casa del GF Vip e potrebbero vedere protagonisti Soleil Sorge, Delia Duran e, ancora una volta, Alex Belli. Questa sera, come sappiamo, farà il suo ingresso nella spiatissima dimora di Cinecittà la moglie dell’attore, Delia Duran. I Vipponi ne sono ormai certi e anche Soleil psicologicamente è pronta.

Soleil Sorge, le dichiarazioni sulla troppia

Se in precedenza l’influencer si è domandata sul senso di far entrare Delia Duran nella Casa nei panni di nuova concorrente, forse poco alla volta l’idea inizia a stuzzicarla. Non è un caso se proprio nelle passate ore Soleil, Sophie ed altri Vipponi hanno affrontato un argomento piccante: quello della “troppia”.

Senza tanti giri di parole, Soleil ha ammesso che potrebbe anche stare in una relazione a tre, purché sia attratta dalla donna. Una dichiarazione che lascerebbe intendere un suo presunto coming out da bisex ma che aprirebbe anche a tutta una serie di dinamiche in merito alla presenza di Delia.

Durante una conversazione in veranda in compagnia di Sophie e di Jessica, Soleil ha svelato:

Potrei stare anche in una troppia. Se mi piace anche la donna sì.

Sophie, di contro, ha ammesso che non ce la farebbe, mentre Jessica, candidamente, ha commentato: “Vabbè lo scopriamo domani allora”, riferendosi a questa sera, quando Delia varcherà la porta rossa.

Insomma, le dichiarazioni di Soleil lasciano prevedere nuove accesissime dinamiche che potrebbero contribuire a salvare Soleil anche da questo televoto.

Soleil che dice che sarebbe disposta a fare una troppia se le piace anche la donna, Sophie invece dice che non ce la farebbe. La prendiamo come dichiarazione bisex? 🌈

E comunque la amo sempre di più ❤#Gfvip pic.twitter.com/WH5ab1llBR — Soleilandia 🚀 51% ✨ (@Soleilandia) January 14, 2022