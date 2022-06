Laura Maddaloni al Grande Fratello Vip? Ecco la sua risposta

Laura Maddaloni ha da poco concluso la sua esperienza all’Isola dei Famosi, inaugurando così la sua avventura all’interno di un reality. Ma ce ne saranno altri nel suo futuro? Forse è troppo presto per pensarci già da ora, ma la prossima edizione del Grande Fratello Vip è quasi dietro l’angolo e la domanda è d’obbligo.

A farla sono stati i colleghi di SuperGuidaTv che hanno raccolto le dichiarazioni di Laura Maddaloni dopo il suo ritorno in Italia. Dopo l’esperienza in Honduras, sarebbe pronta a rinchiudersi nella spiatissima Casa di Cinecittà?

In molti mi hanno detto che io sarei portata per i reality, forse perché sono una persona vera e non seguo un copione, non avendo modificato il mio carattere per piacere al pubblico. Al momento non saprei cosa dirti, io le mie decisioni le prendo di pancia.