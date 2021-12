Sarà Laura Freddi, come avevamo supposto nei giorni scorsi grazie agli indizi resi noti da Gabriele Parpiglia a Casa Chi, la ex Vippona che andrà a sostituire Sonia Bruganelli in qualità di opinionista del GF Vip. La conferma arriva ora da TvBlog.it che parla di “notizia bomba trapelata in questi ultimi minuti”.

Laura Freddi al posto di Sonia Bruganelli al GF Vip

Laura Freddi, dunque, affiancherà Adriana Volpe in studio nella puntata di lunedì 3 gennaio del reality condotto da Alfonso Signorini. A quanto pare perà la singolare staffetta avrà giusto il tempo di una puntata, mentre la Bruganelli avrà modo di riprendersi dai festeggiamenti del Capodanno a Dubai.

TvBlog punta l’accento proprio sul passato della Freddi, storica ex fidanzata di Paolo Bonolis, attuale marito della Bruganelli. Ma l’ex ragazza di Non è la Rai ha avuto anche un passato come Vippona del GF Vip, avendo preso parte alla prima edizione.

In merito all’approdo di Laura Freddi, scrive ancora il blog televisivo:

Pare che questa possa essere una vendetta del conduttore e direttore artistico del programma Alfonso Signorini, che forse non ha gradito molto il gesto di Sonia Bruganelli che nel corso della puntata pre-natalizia di questo programma lasciò lo studio per un’ora, dopo un ping pong verbale piuttosto acceso con il conduttore del programma, salvo poi ritornare alla fine della trasmissione.