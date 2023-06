L’ex Vippona Samantha De Grenet è stata vittima di un furto nella sua casa di Roma. Veri e propri ladri acrobati, come li definisce oggi la stampa nazionale, si sarebbero introdotti salendo sino all’ultimo piano, intrufolandosi nell’abitazione della showgirl e del marito Luca Barbato ai Parioli. Ma cosa è successo?

Ladri in casa di Samantha De Grenet

Secondo il racconto della stessa De Grenet al quotidiano Il Messaggero, la coppia sarebbe rientrata in casa prima del previsto e ciò ha portato i criminali alla fuga inaspettata. “Sono sicura che ci hanno sentiti arrivare…”, ha raccontato l’ex Vippona. I ladri, dunque, si sarebbero dovuti accontentare di un bottino a metà poichè avrebbero fatto razzia solo in due delle stanze dell’appartamento.

Sebbene non sia stato precisato né quantificato con esattezza il bottino, pare possa essere di qualche migliaia di euro. Ma Samantha De Grenet sarebbe rimasta molto turbata soprattutto per via di ciò che sarebbe stato portato via dai ladri e che per lei avrebbe un grande valore affettivo più che economico. Da qui un appello:

Sarei disposta persino a dare una ricompensa, a pagare una sorta di riscatto, a chi mi aiutasse a rientrare in possesso di oggetti che mi sono stati portati via e che per noi hanno un valore affettivo enorme.

I ladri avrebbero usato la canna fumaria per arrivare fino all’abitazione, all’ultimo piano del palazzo, per poi accedere da una finestra. L’ex concorrente del GF Vip, alla luce di come è andata ha commentato:

Penso pure che poteva andare peggio, che poteva esserci mio figlio a casa, che poteva accaderci qualcosa di brutto e allora mi sento sollevata.