Dopo le ultime dichiarazioni di Antonella Elia intervistata durante Belve, il programma di Rai2 condotto da Francesca Fagnani, Samantha De Grenet ha replicato all’ex opinionista del Grande Fratello Vip.

Antonella Elia ha svelato di non essersi minimamente pentita per le parole utilizzate nei confronti di Samantha De Grenet durante il GF Vip:

E per quanto riguarda la battuta sulla “regina del gorgonzola”, ha rivelato un retroscena:

Ora io qui lo dico… la cosa mi è stata suggerita. Io non avevo la più pallida idea che lei avesse fatto la pubblicità del gorgonzola. Non è frutto del mio sacco. Ma che accusa è? Era per far ridere, solo che è venuta fuori una tragedia ma ero talmente incavolata e non ho fatto ridere nessuno. Però quella cosa mi è stata suggerita. Non dirò mai da chi, ma mi è stato proprio detto: ‘Digliela’ e io ho risposto ‘va bene, glielo dico’. Io lei non l’avevo mai vista…