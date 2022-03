La Pupa e il Secchione Show, Lorenzo Orsini non ci sarà: svelati i presunti motivi

Lorenzo Orsini non sarà nel cast de La Pupa e il Secchione Show in partenza stasera su Italia 1. Il rapper, a quanto pare, avrebbe iniziato una vera e propria “guerra” legale con Mediaset.

La Pupa e il Secchione, Lorenzo Orsini non ci sarà: svelati i presunti motivi

Proprio l’azienda, dopo aver scoperto delle potenziali bugie, avrebbe deciso di farlo fuori dal programma in partenza a pochissimi giorni dal debutto. Il diretto interessato su Instagram propone una versione diversa dei fatti: quale sarà la verità?

“Vorrei fare un grandissimo in bocca al lupo a tutti i partecipanti de La pupa e il Secchione. Per motivazioni personali non parteciperò a questa edizione”, scrive Lorenzo Orsini tramite il suo seguitissimo account di Instagram.

Eppure fino a qualche giorno addietro, proprio Barbara d’Urso parlava di Lollo G svelando una presunta discendenza dai Savoia. Il rapper si era fatto notare pure per il suo flirt estivo con Maria Laura De Vitis, ex di Paolo Brosio.

Tra le altre “chicche”, il giovane musicista è seguito dall’agenzia di Fabrizio Corona.

Perché è saltata la trattativa con Mediaset?

Secondo quanto riferisce il buon Giuseppe Candela via Dagospia, dietro l’assenza di Lorenzo Orsini ci potrebbe essere uno scontro legale proprio con Mediaset che avrebbe deciso di escluderlo dallo show “dopo diffide e controlli che avrebbero mostrato altra realtà”.