Rivoluzione anche a La Pupa e il Secchione? Amato ex Vippone giudice: “Tv pulita”, l’indiscrezione

La nuova stagione tv di Mediaset parte nel segno della rivoluzione. Ed anche la nuova edizione de La Pupa e il Secchione potrebbe virare verso questa nuova strada, fortemente voluta da Pier Silvio Berlusconi. Lo abbiamo visto con il cambiamento di Pomeriggio 5 e lo vedremo da stasera anche con la nuova edizione del Grande Fratello. Niente trash e la tendenza ad una tv più sobria, sia nei toni che nei contenuti.

La Pupa e il Secchione: ex Vippone in giuria?

Nei prossimi giorni dovrebbero iniziare le registrazioni della nuova edizione de La Pupa e il Secchione che vedrà alla conduzione Enrico Papi al posto di Barbara d’Urso. Stando alle prime indiscrezioni, non è escluso che le Pupe e i Secchioni possano essere dei volti già noti, come accaduto in passato, ma la maggiore curiosità riguarderebbe la giuria.

Chi saranno i giurati della nuova edizione? Dopo le voci su Paola Barale, reduce dall’ultima edizione di Ballando con le Stelle (che però non le sarebbe andata particolarmente a genio), spunta un altro nome proveniente dal Grande Fratello Vip: Aldo Montano.

Ad avanzare la presenza di Montano nei panni di giudice è stata Deianira Marzano, che nelle sue Instagram Stories ha scritto: