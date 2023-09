Dove si trova la Casa del Grande Fratello 2023? La residenza più spiata d’Italia si trova dentro gli studi di Cinecittà a Roma, non lontana dal vecchio studio dove veniva mandato in onda il reality show fino alla scorsa edizione. TVBlog, proprio in questi mesi, ha reso noto il cambio di location.

Dove si trova la Casa del Grande Fratello?

Lo studio

“Le dirette del prime time infatti andranno in onda dagli studi Voxson di via di Tor Cervara (comunque a poca distanza da Cinecittà)”, svela ancora TVBlog a proposito del nuovissimo spazio per il live del Grande Fratello in onda il lunedì e giovedì sera su Canale 5.

I primi concorrenti ufficiali

Alex Schwazer, Giselda Torresan, Vittorio Menozzi, Grecia Colmenares, Beatrice Luzzi e Letizia Petris sono i primi concorrenti del Grande Fratello.

La nuova edizione inizierà lunedì 11 settembre e sarà condotta da Alfonso Signorini, con accanto Cesara Buonamici come opinionista.

I nuovi Inquilini sono pronti a varcare la famosa Porta Rossa per dar vita alla loro avventura e condividere le loro storie all’interno della Casa più spiata d’Italia.