Sono giornate ormai che Katia Ricciarelli ne ha per tutti. La cantante lirica, senza mezzi termini, pare non “digerire” specialmente le più piccole della Casa del GF Vip: dalle sorelle Selassiè fino a Sophie Codegoni.

Nel corso di queste ore, la Ricciarelli si è lamentata con Manila Nazzaro proprio della nomination che le sorelle Selassiè hanno fatto nei confronti dell’ex Miss Italia.

Katiusca ha mostrato anche enormi perplessità nei confronti di Miriana Trevisan, preferita dal pubblico:

Poi la Ricciarelli ha affermato che le sorelle Selassiè non avrebbero dovuto permettersi di nominare Manila (non si capisce il perchè):

Hai fatto la valigia Manila? Tanto devi disfarla. Non mi ricordavo più che ci sono le due ragazze in nomination… ti hanno votata? Io ho messo tutte e tre nei preferiti. Tu non devi fare la Santa Maria Goretti. Io una l’ho votata ma Jessica non la voterei, basta.

Tu non devi fare la buona. Io l’ho detto che sei il perno della Casa. Non possiamo fare finta di niente perché ci sono delle persone qui che non dovrebbero nemmeno permettersi di fare certe nomination. Lo sappiamo che è un gioco ma bisogna avere il coraggio di dirlo. Ma che mi si metta alla prova va bene, ma da chi?