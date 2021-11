Giulia Salemi nel corso del GF Vip Party presentato con l’amica Gaia Zorzi, ha giustamente criticato l’atteggiamento durissimo di Katia Ricciarelli nei confronti di Miriana Trevisan dopo la nomination del Grande Fratello Vip.

Katia ha usato parole troppo pesanti per una nomination in un gioco. ‘La voglio prendere a schiaffi, adesso la ignoro, ti do una scarpata in testa, ignoratela tutti…’. L’ho trovato poco opportuno per una donna della sua età e del suo calibro. Quindi non possiamo fare il girl power solo quando ci conviene, ma dovremmo farlo sempre.

E in più cara Katia, che tanto professi l’amicizia, mi hai votato Soleil e Soleil questo non lo sa… La Sorge ha detto: ‘io in questa casa mi fido solamente di Katia, Alex e Manuel’. Alla faccia! La tua cara Katia ti ha nominato di nascosto in confessionale e poi ha fatto la sceneggiata a Miriana… io odio l’ipocrisia, mi sono spiegata?