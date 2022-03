Per Katia Ricciarelli è arrivato il momento di rompere il silenzio e dire la sua sulla lunga esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip. Ovviamente, nella recente intervista al settimanale Chi che l’ha vista protagonista, la cantante lirica non poteva non parlare proprio di Manila Nazzaro, la Vippona alla quale è stata molto legata ma della quale si è detta anche molto delusa.

Katia Ricciarelli non parla mai di eliminazione

Katia Ricciarelli ha spiegato chi è la concorrente che l’ha colpita maggiormente, e se tutti ci aspettavamo il nome di Soleil, in realtà quello avanzato dall’ex Vippona è stato proprio Manila:

Sono andata d’accordo con Manila, ci siamo volute bene. Poi si è allontanata perché ho dato attenzione ad altre persone che, secondo me, avevano più bisogno di lei di andare avanti. Manila ha avuto le sue soddisfazioni: ha un uomo che ama, i figli, lavora in radio, è stata Miss Italia; mentre uno come Davide aveva bisogno di una seconda chance, forse l’ultima, per realizzare quello che gli è sempre mancato nello spettacolo. Non pensavo Manila volesse vincere così tanto, lo stesso vale per Miriana. Alla fine volevano vincere tutti a parte me.

In più di una occasione, Katia Ricciarelli ha ribadito di “aver deciso di uscire”, eppure le cose non sarebbero andate esattamente così. Ricordiamo infatti che Katia Ricciarelli è uscita nella puntata del 24 febbraio perdendo al televoto contro Davide e Nathaly ed ottenendo solo il 24% delle preferenze. Eppure, nonostante questo, sin dall’inizio dell’intervista non ha mai parlato della sua eliminazione commentando:

Mi hanno dato della strega, della bugiarda, e alla fine ho scelto di uscire.

Ed ancora, ha proseguito:

Penso di meritare rispetto e, se qualcuno non lo fa, vado sopra le righe. Ma, alla mia età, non posso dire ‘Adesso riproviamo’, non ho più tempo. Per questo ho deciso di uscire. Dopo 5 mesi e mezzo non avevo più tempo. E il gioco si stava incattivendo, ho preferito tornare ‘a riveder le stelle’.

E alla domanda di Valerio Palmieri per colpa di chi sarebbe uscita, lei convinta ha ribadito: