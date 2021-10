Dopo il bacio tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu, alcuni componenti della Casa del Grande Fratello Vip hanno accusato la showgirl di essersi “approfittata” del figlio di Patrizia Mirigliani.

Katia Ricciarelli “accusa” Miriana Trevisan dopo il bacio a Nicola Pisu

In particolare Katia Ricciarelli ha accusato la ex ragazza di Non è la Rai di essersi presa gioco di Nicola dopo averlo baciato. I due, complice qualche bicchiere di troppo (Pisu ha bevuto) si sono dati un bacio a stampo incitati dal resto della Casa.

Il figlio di Patrizia Mirigliani, nonostante la goliardia, ha svelato di essere interessato alla Trevisan dopo il due di picche ricevuto da Soleil Sorge.

Miriana ha palesato il suo malessere parlando con Jo Squillo che ha cercato di tranquillizzarla.

La stessa cosa ha fatto Nicola confermando in più d’una occasione di essere single e adulto ed in grado di decidere da solo: stanotte ci sarà un nuovo avvicinamento oppure è stato solo un momento di leggerezza?

Katia è stata sicuramente imboccata dal GF perché non sanno di che parlare domani, altrimenti cosa cacchio gliene frega di MIRIANA e NICOLA? Ma dai… #GFvip — cheRoba (@martasuicubi) October 10, 2021

Stanno montando un caso di stato su Nicola e Miriana manco avessero commesso un reato quando sono tutti loro che li hanno fomentati, tutti a ridere e a istigarli come alle gite di terza media. Anche meno direi #GFVIP — Sunflower 🌻 We’ll be alright ☘️ (@_IfICouldFly92_) October 10, 2021