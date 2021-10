Stanotte tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu c’è stato un tenero avvicinamento. Incoraggiati dal resto del gruppo i due si sono dati un bacio a stampo e ne hanno parlato questa mattina dopo essersi svegliati nello stesso letto.

Miriana tranquillizza Nicola dopo il bacio di stanotte al GF Vip

Nicola ha timidamente chiesto a Miriana se fosse stato inopportuno e, per tutta risposta, la showgirl lo ha tranquillizzato: ”Ma tranquillo non hai fatto nulla sei stato dolcissimo e gentilissimo come sei tu”.

Nicola :”Non ho fatto nulla”

Miriana:” Ma tranquillo non hai fatto nulla sei stato dolcissimo e gentilissimo come sei tu “ ☺️☺️☺️ La dolcezza di entrambi è infinita ☺️😍😍✈️ #gfvip #GrandeFratello #GrandeFratello pic.twitter.com/Hm3o3z436t — Gioie zuccarate (@cleoliv24) October 10, 2021

Nel frattempo gli amici di Twitter pensano che Soleil si sia un po’ infastidita per questa vicinanza e così, ha lanciato una bella frecciatina nei confronti di Gianmaria Antinolfi:

Gianmaria:”Io non ho ancora dormito neanche 10 minuti “ Aldo:”Secondo me per gelosia, guardavi Miriana e Nicola tutta la notte” Jo:”Non era gelosia era invidia” Soleil:”Si, doveva essere lui a fare la love story” 😂✈#Gfvip pic.twitter.com/rfWe85N1mx — TeamSoleil (@Soleiltiamo) October 10, 2021



Nascerà una nuova coppia nella Casa del Grande Fratello Vip? Pare che Miriana abbia già messo le cose in chiaro (ma noi sognatori ci speriamo fino all’ultimo):

Miriana ha detto che Nicola è piccolo per lei, che cmq si vede che ha bisogno d’affetto e quindi due coccole e due baci non glieli farà mancare.

Non partite con un’altra ship destinata al nulla 😅 #gfvip — Catia (@catiuz92) October 10, 2021

Ecco alcuni VIDEO

Oggi Nicola la vedo un po timido e in colpa

Non riesce proprio a guardare in faccia Soleil,perche sa di aver perso dei punti Cmq Miriana che non era ubriaca ha detto che era gentile e stavamo giocando. Almeno questo 🙏 I altri sono stati pessimi..solo hanno peggiorato #Gfvip pic.twitter.com/7jR5hGQpGl — Ari Adion (@ari_adion) October 10, 2021