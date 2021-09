Katia Ricciarelli si arrabbia dopo uno scherzo al Grande Fratello Vip. La cantante lirica, al centro dell’attenzione per alcuni scivoloni, vittima di una burla non l’ha presa un granché bene.

Katia Ricciarelli minaccia di lasciare la Casa del GF Vip: “Me ne vado, lasciatemi!”

“Non sono scherzi che si fanno”, ha sbottato Katia Ricciarelli: “Io sono qui per divertirmi ma se fate così non mi diverto più”, ha aggiunto.

Ma in cosa consisteva lo scherzo del Grande Fratello Vip? Soleil, Francesca e Clarissa andando in cucina hanno voluto allarmare gli altri, ancora seduti per la cena, riguardo una padella lasciata su una piastra accesa.

Da questo fatto si è “attivata” la burla che consisteva nel lasciare intendere che il GF avesse preso provvedimenti per delle parole offensive dette in casa da uno dei concorrenti.

Dopo avere confessato lo scherzo, Katia Ricciarelli si è alzata minacciando di lasciare il gioco:

Non ci sto zitta. La mia personalità è questa. Gli scherzi di questo tipo non mi piacciono, basta. Me ne vado, me ne vado a letto… basta lasciatemi. Sono buffonate, io sto agli scherzi, tutti gli scherzi del mondo, ma a questo non ci sto. Soprattutto quando si mettono parole in bocca a delle ragazzine.

Gianmaria dopo aver preso le difese di Katia ha avuto pure un breve battibecco con Soleil che, scocciata, è andata via perché interrotta mentre parlava. In confidenza, subito dopo l’accaduto, Antinolfi ha confessato ad Alex e Aldo di ricordare bene perché è finita la loro storia.