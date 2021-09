Katia Ricciarelli, già accusata di aver bestemmiato, ha detto “ricchion*” rivolgendosi ad Alex Belli e “sembrano paralitiche” in riferimento ad alcune concorrenti del Grande Fratello Vip mentre aveva di fronte Manuel Bortuzzo.

Dopo questi brutti scivoloni, il web ha immediatamente chiesto la squalifica della cantante lirica dalla Casa del Grande Fratello Vip. In merito ad i provvedimenti di questa nuova edizione, il conduttore del reality show è stato molto chiaro.

Alfonso Signorini, intervistato da TV Sorrisi e Canzoni, ha svelato di aver cambiato le regole in merito alle misure da intraprendere in caso di spiacevoli accadimenti.

Purtroppo credo che la cantante lirica ne uscirà indenne solamente con un rimprovero.

Ecco il video incriminato di Katia che si rivolge ad Alex Belli mentre gli mostra la camicia che sta indossando.

Mi è piaciuto poco il fatto di essere censori di certi comportamenti, mi è sembrato anacronistico. Ora ogni caso sarà valutato in base al principio che non è la parola che offende, ma l’intenzione. Non significa “liberi tutti”, ma se una parola nel contesto non è offensiva, non va stigmatizzata. Le bestemmie però saranno sempre punite.