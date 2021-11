Katia Ricciarelli svela quando andrà via dal Grande Fratello Vip: “Dopo non resto…”

Katia Ricciarelli ha svelato che il suo contratto terminerà il 13 di dicembre, generando uno “scandalo” in rete (ma non c’è motivo…). Ed infatti, la cosa vale per tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip.

Katia Ricciarelli svela quando andrà via dal GF Vip: “Dopo non resto…”

I vipponi dentro la Casa del GF Vip, sanno che il programma terminerà il 13 dicembre e quindi, tutti loro hanno firmato per quella data. Katia Ricciarelli, quindi, non ha scoperchiato alcun vaso di pandora facendo questa rivelazione.

La cosa interessante è il seguito della sua rivelazione: “Dopo non resto…”, a testimonianza che, appena saprà dell’allungamento del reality show, deciderà di non proseguire ed uscirà prima delle vacanze natalizie come è successo lo scorso anno per Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini.

Vedremo cosa decideranno di fare anche Aldo Montano, Manila Nazzaro e Carmen Russo che, oltre a mariti e compagni, hanno a casa anche figli molto piccoli.

Secondo me a dicembre chi uscirà sicuramente sarà solo Katia e probabilmente Aldo, e forse Manuel, tutti gli altri quaquaraquà e invece cercheranno di arrivare più in là che possono #gfvip — Ali Fairy✨ (@iamalizaa) November 21, 2021